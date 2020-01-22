«Мы не целуемся взасос»: глава Генштаба Франции рассказал о диалоге с российскими военными

Начальник Генштаба Франции генерал Франсуа Лекуантр заявил, что французское и российское военные ведомства уже несколько месяцев ведут диалог, чтобы сблизить позиции по крупнейшим мировым кризисам. Об этом в среду, 22 января, сообщило агентство France-Presse.

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«Хотелось бы, чтобы на театрах военных действий, где мы присутствуем вместе, военные могли взаимодействовать и наилучшим образом реагировать на кризисы, которые мы стремимся урегулировать. Также хотелось бы исключить конфронтацию, которая не выгодна ни нам, ни им», — заявил глава Генштаба на встрече с представителми французской Ассоциации военных журналистов.

Как отмечает AFP, одним из таких общих театров военных действий для Франции и России станет Центральноафриканская республика. По словам Лекуантра, ЦАР станет «лабораторией» по проверке истинных намерений российских партнеров — их целью должно быть «разрешение кризисов», а не «их использование для дестабилизации» ситуации.

Французский генерал также отметил, что в будущем не исключает подготовки совместных операций с российскими коллегами, однако пока эта перспектива является лишь теоретической.

На данном этапе состояние франко-российского военного диалога Лекуантр описал образно, с армейской прямотой: «Эта работа только начинается. Мы не целуемся взасос — собственно, этого не хочет ни одна, ни другая сторона».

Лекуантр заявил, что переговоры пока находятся на начальном этапе, но между военными ведомствами стран уже установлена «прямая связь». К примеру, он рассказал, что несколько месяцев назад провел телефонные переговоры с начальником Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказывал пожелание «пересмотреть связи с Россией», так как «отталкивать Россию подальше от Европы — серьезная ошибка». «Необходимо обсудить, как избежать бессмысленной конфронтации, и то, как мы можем объединить усилия», — заключил Франсуа Лекуантр, слова которого приводит агентство France-Presse.

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