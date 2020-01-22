Профсоюзы пообещали «черную пятницу» в парижском метро

Движение поездов в парижском метро может вновь остановиться из-за протестов 24 января. Профсоюзы пообещали установить «полную блокаду» общественного транспорта и устроить жителям столицы «черную пятницу». В случае, если на акции против пенсионной реформы выйдет достаточно людей, активисты пообещали продолжить бессрочную забастовку.

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Согласно заявлениям, распространенным влиятельными профсоюзами l’UNSA-RATP и Solidaires RATP, в пятницу участники протестов попытаются полностью заблокировать движение метро, автобусов и трамваев. Если к движению забастовки присоединится значительное число машинистов и сотрудников компании, организующей работу общественного транспорта в столице, движение не остановится только на двух автоматических ветках метрополитена (1 и 14).

Профсоюзы решили выйти на манифестации 24 января, так как в этот день проект пенсионной реформы будет рассмотрен Советом министров.

Представители протестного движения сравнивают 24 января с «черной пятницей» 13 сентября. Тогда общественный транспорт в Париже почти полностью прекратил работу.

Ожидается, что к забастовке 24 января присоединятся сотрудники государственной железнодорожной компании SNCF. Перебои в работе транспорта также затронут Дижон, а акции протеста пройдут по всей Франции.

В случае, если митинги и шествия будут многочисленными, активисты не исключили продолжения бессрочной забастовки. Однако в l’UNSA-RATP отметили, что в будущем протестные акции, вероятно, будут точечными, а забастовку сменят «иные» формы протеста.

Подробнее о выступлениях против пенсионной реформы

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