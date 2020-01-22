Перейти к основному контенту
#Путин
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Стала известна самая популярная порода собак во Франции

Опубликовано: Отредактировано:

Австралийская овчарка уже второй год подряд возглавляет рейтинг любимых пород французов.
Австралийская овчарка уже второй год подряд возглавляет рейтинг любимых пород французов. Piqsels
RFI

Самой популярной породой собак во Франции была объявлена австралийская овчарка. На втором месте оказалась бельгийская овчарка, а третьим стал стаффордширский бультерьер. Такие данные обнародовало Центральное кинологическое общество Франции во вторник, 21 января.

Реклама

Австралийская овчарка уже второй год подряд возглавляет рейтинг любимых пород французов. В 2019 году в кинологическом обществе было зарегистрировано почти 15 тысяч этих пастушьих собак мраморного окраса. Это на 14% больше, чем в 2018-м. Вторых по популярности — бельгийских овчарок — на территории Франции в прошлом году было зарегистрировано 11 763, а стаффордширских бультерьеров — 11 315.

Бельгийская овчарка
Бельгийская овчарка DR

Страсть к овчаркам во Франции сохраняется с 1946 года. Вплоть до 2015 года бессменно лидировала немецкая овчарка, в 2016 и 2017 — бельгийская, теперь пришел черед австралийской.

В 2019 году в реестре кинологического общества было зарегистрировано 55 010 различных чистокровных овчарок — это около четверти всех породистых собак, рождающихся на французской территории. Всего же во Франции проживают 7 миллионов собак, из них 2,5 миллиона — породистые.

Cтаффордширский бультерьер
Cтаффордширский бультерьер Wikipedia.org

На сегодняшний день по количеству зарегистрированных породистых собак Франция занимает третье место среди стран-членов Международной кинологической федерации. На первом месте находится Россия, на втором — Япония.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачать приложение

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.