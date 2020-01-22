Стала известна самая популярная порода собак во Франции

Самой популярной породой собак во Франции была объявлена австралийская овчарка. На втором месте оказалась бельгийская овчарка, а третьим стал стаффордширский бультерьер. Такие данные обнародовало Центральное кинологическое общество Франции во вторник, 21 января.

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Австралийская овчарка уже второй год подряд возглавляет рейтинг любимых пород французов. В 2019 году в кинологическом обществе было зарегистрировано почти 15 тысяч этих пастушьих собак мраморного окраса. Это на 14% больше, чем в 2018-м. Вторых по популярности — бельгийских овчарок — на территории Франции в прошлом году было зарегистрировано 11 763, а стаффордширских бультерьеров — 11 315.

Бельгийская овчарка DR

Страсть к овчаркам во Франции сохраняется с 1946 года. Вплоть до 2015 года бессменно лидировала немецкая овчарка, в 2016 и 2017 — бельгийская, теперь пришел черед австралийской.

В 2019 году в реестре кинологического общества было зарегистрировано 55 010 различных чистокровных овчарок — это около четверти всех породистых собак, рождающихся на французской территории. Всего же во Франции проживают 7 миллионов собак, из них 2,5 миллиона — породистые.

Cтаффордширский бультерьер Wikipedia.org

На сегодняшний день по количеству зарегистрированных породистых собак Франция занимает третье место среди стран-членов Международной кинологической федерации. На первом месте находится Россия, на втором — Япония.

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