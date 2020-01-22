За знания надо платить – во Франции молодым ученым повысят зарплаты

Министр высшего образования и научных исследований Фредерика Видаль пообещала, что с 2021 года ученым станут платить больше.

Зарплаты молодых ученых во Франции вырастут. С таким заявлением выступила вечером во вторник, 21 января, министр высшего образования и научных исследований Фредерика Видаль. По словам министра, с 2021 года зарплаты ученых в начале карьеры будут равняться двум минимальным размерам оплаты труда.

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В среднем во Франции молодой ученый, защитивший диссертацию, получает постоянную работу в возрасте 33-35 лет. При этом его зарплата составляет от 2200 до 2500 евро в месяц. Это примерно 1,3-1,4 установленного законом минимального размера оплаты труда (французский МРОТ сейчас составляет 1 219 евро в месяц).

На ежегодном приеме, организованном в парижском Музее человека, Фредерика Видаль объявила о том, что на улучшение финансовых условий молодых ученых в бюджете министерства было дополнительно выделено 26 миллионов евро. Слова министра приводит агентство France-Presse.

Помимо увеличения зарплат молодым специалистам, Видаль говорила и об общем повышении зарплат ученым. По ее словам, с 2021 года будет выделено 92 миллиона евро на выплаты надбавок.

Напомним, в феврале 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о подготовке законопроекта о долгосрочном планировании в сфере научных исследований. Ожидается, что его окончательная версия будет представлена в ближайшие месяцы. В рамках подготовки законопроекта правительство заслушало несколько докладов о различных аспектах развития французской науки. В них, к примеру, шла речь о финансировании исследовательских проектов и партнерствах между научными центрами и предприятиями.

Авторы докладов пришли к выводу, что сектору не хватает от 2 до 3,6 миллиардов евро. Они также подчеркнули, что карьера ученого интересует все меньшее количество молодых людей в том числе из-за невысоких зарплат. Для сравнения авторы докладов ссылались на британский опыт: по их данным, в Великобритании зарплата молодого ученого может доходить до 4200 евро.

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