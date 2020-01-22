16 человек уволили из французской разведки за «радикализацию»

Правительство Франции обнародовало результаты проверок, проведенных в спецслужбах страны. Проверки были проведены после теракта, совершенного сотрудником дирекции разведки префектуры полиции Парижа (DRPP).

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Теракт, жертвами которого стали четыре сотрудника полиции (пять — с учетом самого нападавшего) произошел 3 октября 2019 года в центральном здании префектуры полиции Парижа. После совершения преступления выяснилось несколько обстоятельств, которые сподвигли правительство на то, чтобы проверить все разведслужбы, занимающиеся борьбой с терроризмом.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поручил эту работу Инспекции служб разведки: он рассказал, что DRPP будут проверять до конца октября, остальные службы — до конца года.

Главные вопросы, которые возникли после трагедии: 1) почему нападавший, 45-летний Микаэль Арпон, сотрудник IT-отдела DRPP, ранее не был отстранен от службы, несмотря на то, что еще в 2015 году руководство было поставлено в известность о его «радикадизации».

2) почему он имел доступ к секретным данным 3) мог ли он передать конфиденциальную информацию какой-либо террористической группировке.

Ален Родье из Французского центра исследований разведки (СF2R) заявил в интервью газете JDD, что «документы префектуры имеют исключительную ценность для (террористической группировки) ИГ». Вопрос в том, не был ли Арпон «завербован как агент службы безопасности ИГ (Amniyat), одной из задач которой является разведка», — полчеркнул эксперт.

Получены ли властями ответы на эти вопросы, не сообщается: правительство не стало обнародовать результаты проверки, проведенной в DRPP.

Но вот ответы на некоторые вопросы, касающиеся качества выполнения работы по выявлению «радикализированных» работников спецслужб, были обнародованы вечером во вторник, 21 января.

С учетом «чувствительности» вопроса, «каждая запятая» в правительственном коммюнике «тщательно выверялась», утверждает AFP.

В документе раскрывается информация о том, что во Франции с 2014 года «16 человек были отстранены от работы в разведывательных службах по причине вероятной радикализации их самих или кого-либо из их окружения». В докладе подчеркивается, что «новых случаев не было отмечено после 3 октября 2019 года» (то есть, с момента теракта в префектуре полиции).

Правительство Франции также заявило, что с 15 января 2020 года «случаи радикализации в органах внутренней безопасности и разведывательных службах контролируются централизованно».

Кроме того, принято решение о том, что «с нынешнего года в академии разведки и в самих разведслужбах «будет систематизировано» «начальное и непрерывное обучение» по распознаванию «малейших признаков радикализации».

И наконец, Национальный координационный центр по разведке и борьбе с терроризмом совместно с Генеральным секретариатом национальной обороны и безопасности «обеспечат условия» для того, чтобы «каждая разведслужба разработала надежную систему управления рисками и контроля за уязвимостью агентов и компьютерных сетей».

За последние 5 лет, с января 20015 года, после теракта в редакции Charlie французские власти неоднократно принимали меры по усилению борьбы с терроризмом. После парижских терактов 13 ноября 2015 в стране было введено чрезвычайное положение, которое было отменено в ноябре 2017-го, после принятия нового закона «Об усилении внутренней безопасности и о борьбе с терроризмом». В июне 2017 года президент Макрон поручил создать подчиняющийся ему напрямую Национальный координационный центр по разведке и борьбе с терроризмом. В июле 2018-го был представлен очередной правительственный план по борьбе с терроризмом. В июле 2019 года была создана Национальная антитеррористическая прокуратура.

После теракта в префектуре премьер-министр Эдуар Филипп заявлял, что c момента чрезвычайного положения власти «усилили средства выявления» радикальных исламистов: в частности, в 2018 году «было проведено более 300 тысяч расследований». «Но мы хотим продолжить затягивать ячейки в сетях: именно это является миссией проверок, порученных Инспекции служб разведки», — заверил премьер-министр.

Вчера вечером, 21 января, стало известно о том, что сотрудника французской внутренней разведки (DGSI) обвинили в продаже личных данных французских граждан в даркнете. Как утверждает газета Le Parisien, эти данные могли быть использованы, в том числе, для совершения убийств.

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