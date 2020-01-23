Забастовка помешает работе парижского метро 24 января
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Общественный транспорт в Париже будет работать со значительными перебоями из-за забастовки против пенсионной реформы. 24 января в обычном режиме будут ходить только три ветки метро — 1, 14 и 7bis. График работы других веток будет изменен, а интервалы между поездами — увеличены. Однако «черной пятницы», которую обещали устроить профсоюзы, в Париже не будет, так как к забастовке присоединятся недостаточно сотрудников транспортной компании RATP.
По данным RATP, большинство веток метро заработает только в часы пик. Интервалы между поездами будут увеличены: на 6 и 13 ветки выйдет только четверть составов, а на 2, 4, 7 и 12 — половина.
При этом метро, автобусы и трамваи будут ходить с меньшими перебоями, чем в первый день протестов против пенсионной реформы 13 января.
В понедельник, 20 января, профсоюзы объявили о приостановке бессрочной забастовки, почти полностью остановившей движение общественного транспорта в Париже. Часть бастующих, которые не получили свои зарплаты за полтора месяца, высказались за «альтернативные» методы протеста против пенсионной реформы.
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