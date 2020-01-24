Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом, подтвержденные лабораторно. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен. Пациентов госпитализировали в Бордо и в Париже.

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По словам Аньес Бюзен, 48-летний мужчина китайского происхождения, который находится в больнице в Бордо, посещал Ухань по работе. «С момента возвращения во Францию он контактировал с десятком человек», — отметила министр здравоохранения.

Ранее утром в пятницу, 24 января, Аньес Бюзен заявляла, что риск появления вируса во Франции в ведомстве считают «слабым». Накануне власти страны решили не вводить специальный контроль на границах в том числе для пассажиров, прилетающих из Китая.

Это первые случаи инфицирования новым коронавирусом в Европе. Ранее его зафиксировали также в США, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде и Японии.

В Китае с начала года жертвами коронавируса стали 26 человек. Для того, чтобы остановить эпидемию, власти страны закрыли 13 городов.

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