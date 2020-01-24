На акции против пенсионной реформы во Франции вышли 239 тысяч человек

Феминистки во время флешмоба на акции протеста в Париже

239 тысяч человек вышли на акции протеста против пенсионной реформы во Франции в пятницу, 24 января. Об этом сообщает МВД страны. По данным профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), на улицах Франции в маршах участвовали 1,3 миллиона человек. Протесты прошли без серьезных происшествий.

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Как сообщает МВД, в Париже число протестующих составило 31 тысячу человек. Это почти в два раза больше, во время предыдущего дня акций против реформы Эмманюэля Макрона 16 января. Тогда ведомство насчитало 23 тысячи активистов в столице.

По данным независимого исследовательского кабинета Occurrence, данные которого крупные французские СМИ считают объективными, в Париже в манифестациях участвовали 39 тысяч противников «пенсионной реформы».

Общенациональные протесты прошли во Франции в день, когда проект закона рассматривался в Совете министров. Правительство, как и ожидалось, одобрило собственный план. Теперь за него должен будет проголосовать парламент.

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