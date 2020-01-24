«Попробуйте и увидите»: Макрон отказался считать Францию диктатурой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не разделяет позицию, согласной которой Франция превратилась из демократии в диктатуру. Об этом он заявил во время разговора с журналистом Radio J, возвращаясь из Израиля на самолете. Он предложил репортеру «попробовать диктатуру» и понять, что на самом деле представляют собой недемократические режимы правления.

Реклама Читать далее

«Если Франция — это диктатура, то попробуйте диктатуру, — отметил Эмманюэль Макрон. — Диктатура — это режим, в котором один человек или один клан устанавливают законы. Диктатура — это режим, в котором правители не сменяются никогда».

Президент Франции также призвал уважать депутатов, которые голосуют за законы, имея в виду, вероятно, протесты против пенсионной реформы. «Мы должны уважать их именно потому, что у нас есть власть их отозвать».

При этом Эмманюэль Макрон подчеркнул, что политики все чаще высказывают «соблазнительное» мнение, согласно которому Франция больше не является демократией. Ранее глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента в 2022 году, говорила, что знает, каково быть «диссидентом при диктатуре».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться