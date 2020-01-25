Под Парижем среди бананов из Колумбии нашли 500 килограммов кокаина

Сотрудники оптового склада в городе Рюнжи в парижском пригороде обнаружили 500 килограммов кокаина. Наркотик был спрятан в ящике с бананами из Колумбии. Как сообщает газета Le Parisien в пятницу, 24 января, общая стоимость находки достигает 35 миллионов евро.

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По данным журналистов, кокаин среди бананов выявили сразу после того, как контейнер выгрузили из грузовика. Каким именно путем наркотик попал во Францию, не сообщается, однако партия фруктов прибыла из Колумбии. Прокуратура начала проверку по факту «ввоза наркотических веществ преступной группой».

Кокаин обнаружили на самом крупном оптовом продуктовом рынке в мире. Его общая площадь составляет 234 гектара. По данным Le Figaro, за год через рынок проходит 2,82 миллионов тонн овощей, фруктов и других товаров.

Как уточняет Le Parisien, сотрудники рынка в Рюнжи нередко находят наркотики в продуктах из-за границы. Однажды вещества спрятали внутри свиньи, а в 2010 году 25 килограммов кокаина также обнаружили среди бананов.

Партия наркотиков, найденная под Парижем, стала одной из самых крупных поставок кокаина, перехваченных французской полицией за последнее время. Ранее в 2019 году таможенники обнаружили в порте Гавра более тонны кокаина среди сердцевин пальм из Эквадора. Потери наркоторговцев французские власти оценили в 74 миллиона евро.

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