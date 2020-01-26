В Париже отменили празднование китайского Нового года

«Нужно уважать решение китайских ассоциаций Парижа, у которых нет особого настроения праздновать», — подчеркнула мэр Парижа Анн Идальго.

Праздничное шествие по поводу наступления китайского Нового года, намеченное в Париже на воскресенье, 26 января, решено отменить. Об этом сообщила в эфире радиостанции Europe 1 мэр города Анн Идальго.

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«Китайская община Парижа сама решила отменить шествие, которое должно было начаться сегодня во второй половине дня на площади Республики», — рассказала Идальго. Отмена связана с опасениями по поводу возможного распространения нового коронавируса.

«Не нужно поддаваться панике, но надо быть бдительными. И уважать решение китайских ассоциаций Парижа, у которых нет особого настроения праздновать», — сказала госпожа мэр, подчеркнув, что во Франции ситуация пока не вызывает опасений.

Накануне мэр Бордо объявил, что в городе не состоятся праздничные мероприятия по поводу китайского Нового года.

Париж и Бордо — пока единственные французские города, где были отмечены случаи заражения. В Бордо зарегистрирован один заболевший, в Париже — два.

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