Глава МВД Франции объявил о прекращении использования гранаты на митингах

Париж. 02.02.2019. На желтом жилете протестующей написано: Стоп (травматическому оружию) LBD и (гранатам) GLI-F4. Гранаты теперь запрещены.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил в воскресенье, 26 января, о «немедленном» прекращении использования полицейскими и жандармами слезоточивой, оглушающей гранаты GLI-F4. Как отмечает Frqnce Presse, применение этой гранаты на акциях протеста привело к многочисленным и, порой, серьезным ранениям среди манифестантов.

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«Несколько месяцев назад полицейские были вынуждены начать использовать (эти гранаты), чтобы предотвратить угрозу, а демонстранты, добровольно бравшие их в руки, получали серьезные травмы», — заявил глава МВД Кристоф Кастанер в эфире телеканала France 3.

Тем не менее, министр подчеркнул, что так как эти гранаты плохо различимы, следует отказаться от их использования.

Ранее правозащитники неоднократно требовали от французских властей запретить использование не только GLI-F4, но и т.н. травматического оружия LBD (т.н. «флэшболов»). Участники протестного движения «желтых жилетов» проводили по этому поводу т.н. «Марши искалеченных».

До сих пор Франция оставалась единственной страной в Евросоюзе, где подобные гранаты применялись в ходе массовых акций.

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