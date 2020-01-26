Парижская опера вернулась к обычному режиму работы после забастовки против пенсионной реформы

Концерт, организованный артистами Парижской оперы и «Комеди Франсез» перед зданием Гранд-Опера в знак протеста после пенсионной реформы, 18 января 2020 года.

Парижская опера возвращается к обычному режиму работы после длительной забастовки. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщило агентство France-Presse.

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В своем официальном твиттер-аккаунте дирекция Гранд-Опера и оперы Бастилии подтвердила, что запланированные на воскресенье представления — опера «Севильский цирюльник» и балет «Послеполуденный отдых фавна» — состоятся.

Напомним, сотрудники оперы присоединилась к забастовке против пенсионной реформы, начавшейся 5 декабря 2019 года. 26 января в 14:30 по парижскому времени, перед началом оперы «Севильский цирюльник» к зрителям обратился представитель профсоюза. «В интересах экономического положения оперы, мы решили провести сегодняшние представления. Но мы продолжаем выступать за то, чтобы законопроект был отозван», — его слова цитирует AFP. За почти 7 недель забастовки были отменены более 70 представлений. Опера потеряла около 15 миллионов евро — сумму, превышающую ежегодные отчисления государства в пенсионный фонд сотрудников оперы.

Дирекция опер Гарнье и Бастилии подтвердила, что представления, запланированные на воскресный вечер, состоятся. #BarbierdeSéville

La représentation de l'opéra « Le Barbier de Séville » de ce dimanche 26 janvier à 14h30 à l'Opéra Bastille est confirmée.



Pour votre information, un texte de l'intersyndicale de l'Opéra de Paris sera lu avant le lever de rideau. pic.twitter.com/COIhrsMOci — Opéra de Paris (@operadeparis) January 26, 2020

На условиях анонимности один из сотрудников оперы рассказал журналистам о том, что «есть небольшая группа людей, которые хотят продолжать жесткую забастовку, в то время как большая часть сотрудников выступает за то, чтобы придать протесту какую-то иную форму, чтобы не навредить опере». При этом он подчеркнул, что всех объединяет недовольство тем, как идет переговорный процесс между протестующими и властями.

Проект пенсионной реформы затрагивает сотрудников Гранд-Опера и оепры Бастилии, а также театра «Комеди Франсез», так как им предоставлен особый статус. К примеру, статус танцоров балета предусматривает возможность выйти на пенсию в 42 года в связи со сложностью профессии, риском получения травм, а также с тем, что большинству артистов после этого возраста становится трудно поддерживать высокий уровень выступлений. Этот режим выхода на пенсию — один из самых старых в истории Франции, его ввели еще в 1698 году. Также особый режим затрагивает музыкантов, певцов и работников сцены.

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