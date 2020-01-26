Франция эвакуирует своих граждан из Уханя

Французы, оказавшиеся в центре распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV — китайском регионе Ухань, будут эвакуированы.

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В течение ближайшей недели граждан Франции и членов их семей вывезут из закрытого на карантин города. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщает агентство France-Presse.

По словам Бузен, сотрудники французского консульства в Ухане формируют список тех, кто пожелает вернуться. Сообщается, что граждане Франции будут вывезены на самолетах. Эвакуация будет проводиться с согласия китайских властей.

Министр подчеркнула, что, вернувшись во Францию, они должны будут провести 14 дней в особом приемном пункте. Именно столько длится инкубационный период коронавируса.

Напомним, в пятницу, 24 января, во Франции были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом: два в Париже и один в Бордо. Трое заболевших недавно вернулись из Китая и посещали Ухань. Также в воскресенье, 26 января, стало известно о том, что еще у шестерых человек на территории Франции подозревают коронавирус. Результаты анализов еще не получены.

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