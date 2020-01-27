В Париже с математиком «сведут счеты» после отказа подчиниться президенту

Президент Макрон не смог уговорить математика Виллани (справа), и теперь того должны исключить из президентской партии.

В понедельник, 27 января, было объявлено о предстоящем исключении известного математика, депутата Седрика Виллани из французской президентской партии «Вперед, Республика!». Накануне вечером математика более часа уговаривал в Елисейском дворце президент Макрон…

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Президент просил 46-летнего Виллани снять кандидатуру с выборов мэра Парижа и поддержать 42-летнего Бенжамена Гриво, другого члена президентской партии «Вперед, Республика!», профессионального политика, бывшего официального представителя правительства Франции.

Виллани отказал Макрону.

«Моя парижская кампания продолжается совершенно независимо»: «между принадлежностью к политической структуре и обязательствами перед городом я выбираю (второй вариант), сохраняя верность парижанам», — сказал Виллани после выхода из Елисейского дворца. Более того, математик подчеркнул: «сегодня я заявляю о принципиальных расхождениях» с позицией партии.

В Елисейском дворце подобное заявление посчитали «неприятным сюрпризом». «Мы подозревали, что (Виллани) не откажется быть кандидатом, но не ожидали такой эмоциональной реакции, своего рода огромного bras d’honneur (популярный во всем мире оскорбительный жест — Прим. RFI), показанного президенту», — поделился с газетой Le Monde источник из Елисейского дворца.

«Послание абсолютно понятное», — заявил на следующее утро в эфире Radio Classique генеральный секретарь «Вперед, Республика!» Станислас Герини и уточнил, что уже в ближайшую среду, 29 января, исключение Виллани из партии должно быть оформлено документально.

Упрямые цифры

Еще до встречи с Макроном математика предупреждали неоднократно: ради интересов партии нужно отказаться от «личных амбиций». «Разобщенность — это ошибка. Для Седрика Виллани наступило время взять на себя ответственность и выбрать: хочет он быть внутри партии или вне ее», — предупреждал накануне сам Бенжамин Гриво, которому присутствие Виллани в списке кандидатов очень мешает.

Согласно последнему опросу, опубликованному газетой Le Figaro 26 января, Виллани поддерживают 10% парижан, а Гриво — 16%. С учетом того, что за действующего мэра, социалистку Анн Идальго готовы проголосовать 23%, уход математика Виллани с дороги Гриво мог дать последнему, по меньшей мере, шанс на победу.

Benjamin Griveaux (G) et Cedric Villani (D). AFP/Ludovic Marin/ REUTERS/Philippe Wojazer/Montage RFI

Нерасчетливый шаг Макрона

В Елисейском дворце еще сохраняют надежду на то, что Виллани присоединится к кампании Гриво после первого тура выборов. Президент Макрон во время беседы с Виллани «хотел хотя бы убедить того объединиться перед вторым туром с Гриво, а не с Идальго», — рассказал Le Monde неназванный представитель руководства президентской партии.

Но сам математик пока говорит о том, что его позиции больше всего сходятся с «экологами».

Так что в случае вполне вероятного поражения макроновского кандидата Гриво, по имиджу президента будет нанесен чувствительный удар.

Макрон, который еще 15 января, во время ежегодного обращения к прессе, заявлял, что не намерен вмешиваться в муниципальные выборы, в итоге это сделал — и неудачно.

Более того, президент решил вмешаться, несмотря на то, что до этого очень долго, с прошлого лета (когда Виллани пошел против воли партии и выдвинул свою кандидатуру), не высказывался открыто в пользу какого-либо из кандидатов.

А теперь, меньше чем за два месяца до выборов, да еще после публичного провала переговоров между президентом и «рядовым» депутатом, ситуация может оказаться непоправимой.

Намек на это сделал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, который заявил сегодня в эфире franceinfo, что произошедшее — это «подарок нашим политическим противникам», событие, которое «ослабляет всех нас коллективно».

Между тем, победа над действующим мэром Парижа — не самая сложная политическая задача: согласно все тому же опросу Le Figaro, 60% парижан не хотели бы, чтобы Анн Идальго была переизбрана.

Тем не менее, ей пока удается сохранять более высокий рейтинг, чем у каждого из ее соперников (цифры других претендентов: кандидат от правой партии «Республиканцы» Рашида Дати — 20%, представитель партии «Европа Экология Зеленые» Давид Бейар – 14,5%).

Выборы мэра Парижа, наряду с другими муниципальными выборами во Франции, пройдут 15 и 22 марта.

Кандидаты выступают «паровозами» своих списков, составленных из претендентов на попадание в муниципальный совет Парижа. Парижане (каждый в своем округе, в Париже — 20 округов) выбирают муниципальных советников, а советники затем выбирают главу города.

60-летняя Анн Идальго находится на посту мэра с 2014 года, это ее первый срок.

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