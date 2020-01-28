Кто выиграл от забастовки транспорта во Франции?

По подсчетам правительства убытки, понесенные экономикой Франции из-за забастовки, превысили миллиард евро. Кроме транспортных компаний пострадал сектор торговли и общепита. Однако не для всех забастовка транспорта оказалась разорительной. Многие предприятия именно в это время увеличили свой доход.

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После семи недель всеобщей забастовки движение общественного транспорта практически полностью восстановлено – не добившись от правительства отмены пенсионной реформы, профсоюзы решили продолжать свой протест другими методами. Дирекция компании французских железных дорог SNCF подсчитывает потери и думает, как заткнуть огромную дыру в бюджете. Еще к середине 2019 года задолженность компании перед государством составляла 52 миллиарда евро, из которых правительство обещало списать 35 миллиардов. В какую точно сумму обошлась забастовка SNCF еще предстоит узнать.

От забастовки общественного транспорта пострадали многие мелкие коммерсанты: за полтора месяца значительно снизилось количество покупателей, туристов и посетителей ресторанов. Однако не все отрасли французской экономики подсчитывают убытки – многим предприятиям забастовка пошла на пользу.

Прежде всего, это такси. В отличие от компаний, предлагающих машины с водителем (типа Uber или Kapten), которые в забастовочные дни повышали свои цены втрое, «классические» такси не имели права повышать свои тарифы. Поэтому иногда пассажирам было выгоднее вызывать обычное такси. В декабре, который из-за праздников обычно является тихим периодом для парижских таксистов, количество вызовов машин увеличилось в два раза. Поймать на улице свободное такси было практические невозможно, а некоторые парижане резервировали себе машину на несколько дней вперед. Резко вырос спрос на аренду автомобилей, у большинства каршеринговых компаний постоянно не хватало машин, чтобы ответить на все запросы. В результате улицы столицы и других крупных городов заполнились километровыми пробками.

В пробках стояли не только автомобили. За время забастовки французы научились пользоваться другими видами транспорта: велосипедами и электрическими самокатами. Компания по аренде электрических самокатов Lime в первый день забастовки, 5 декабря, зарегистрировала на своем сайте 8 тысяч новых клиентов. В последующие дни рост продолжился в темпе по 4 тысячи новых клиентов в день. В дни манифестаций протеста, когда на улицах и под землей полностью отсутствовал общественный транспорт, на электросамокатах передвигалось до 120 тысяч парижан. Как результат всего этого массового передвижения, в аптеках города увеличилась продажа масок-респираторов, предохраняющих от пыли и выхлопных газов.

Компания по аренде скутеров Cityscoot за полтора месяца увеличила свои услуги на 150% и приобрела на 400% больше постоянных клиентов. Отчаянно работали и сайты, предлагающие найти попутчиков частным автомобилистам (один из них, Karos, зарегистрировал 100 тысяч новых клиентов). Французы часто пользуются этим сайтом для поездок в другие города, и перед рождественскими каникулами его работа была особенно актуальной. Увеличили свои доходы и частные компании по междугородней перевозке пассажиров на автобусах (одна из них, Flixbus, перевезла в декабре более миллиона пассажиров).

Кроме транспорта хорошо заработали на забастовке и предприятия по доставке еды домой – их оборот увеличился, в среднем, на 20-25%. Больше французов, чем обычно, покупали и новогодние подарки через интернет. Из-за этого работники почты были перегружены, и французы часто получали подарки через несколько дней после рождества.

Болеть во время забастовки было тоже не удобно. Поэтому стали популярны сайты, на которых врач может проконсультировать пациента по видеосвязи. Один из таких сайтов, Medadom, на 50% увеличил свою работу только за декабрь 2019 года.

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