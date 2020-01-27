Эмманюэль Макрон открыл «Стену имен» в Мемориале Холокоста в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон на церемонии открытия «Стены имен» в парижском Мемориале Холокоста, 27 января 2020 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в понедельник, 27 января, «Стену имен» в парижском Музее памяти Холокоста. На этой стене выгравированы имена 76 тысяч евреев, депортированных из Франции во время Второй мировой войны.

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«Стена имен» была открыта в 2005 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком и бывшей узницей нацистских лагерей Симоной Вейль. В мае 2019 года памятник отправили на реновацию, и в день 75-летия со дня освобождения лагеря смерти Освенцим его вновь открыл президент Эмманюэль Макрон.

Как пишет издание La Croix, во время реставрационных работ на стену добавили недостающие имена 175 евреев, а, кроме того, исправили неверные даты рождения и написание более чем тысячи имен и фамилий.

Всего на стене выгравированы имена 76 тысяч евреев, в том числе 11 тысяч детей, депортированных из Франции в период с 1942 по 1944 год.

В ночь с воскресенья на понедельник активисты Союза еврейских студентов Франции (UEJF) расклеили на дверях парижских домов около 1500 плакатов в память о еврейских детях, депортированных из французской столицы. С 1942 по 1944 год в Париже были арестованы более 6000 детей.

«Марсель — 5 лет, Жак — 9 лет, Шана — 15 лет, Барух — 16 лет. Семья Вайсманов жила на улице Барг, дом 11», — можно прочитать на афишах, расклеенных этой ночью активистами UEJF.

Marcel 5 ans, Jacques 9 ans, Chana 15 ans, Baruch 16 ans.

La fratrie Wajcman vivait au 11 rue Bargue.

Ce lundi 27 janvier, plus d’une centaine de militants ont collé toute la nuit pour rendre les noms et prénoms des enfants déportés depuis @Paris #SouviensToiParis pic.twitter.com/zlCDMmtUoM — UEJF (@uejf) January 27, 2020

Как заявила лидер UEJF Ноэми Мадар, эта акция важна в момент, когда во Франции растет число актов антисемитского характера.

По данным МВД Франции, опубликованным в воскресенье, 26 января, число антисемитских актов выросло в 2019 году на 27% (с 541 в 2018 году до 687 в 2019).

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