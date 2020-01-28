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Во Франции двух женщин оштрафовали за создание схемы по нелегальному сбору грибов

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В тот момент, когда полиция остановила сборщиков, они совместными усилиями уже набрали 266 кг белых.
В тот момент, когда полиция остановила сборщиков, они совместными усилиями уже набрали 266 кг белых. PIXABAY
RFI

Во вторник, 28 января, во французском департаменте Верхняя Сона суд обязал двух женщин выплатить штрафы в размере 500 евро за организацию нелегального сбора грибов. Адвокаты заявили о намерении оспорить штраф.

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Как сообщает агентство France-Presse, женщины в возрасте 22 и 60 лет, румынки по происхождению, организовали массовый сбор грибов в лесу Корбенэ в октябре 2019 года. Они привлекли к нему около 40 граждан Румынии, которым платили по 3 евро за килограмм.

Лесной кодекс департамента Верхняя Сона разрешает сбор до 5 кг на человека. Представители департамента констатировали, что женщины организовали сбор «астрономического количества» грибов. В тот момент, когда полиция остановила сборщиков, они совместными усилиями уже набрали 266 кг белых. Всего же за неделю им удалось незаконно собрать около 400 кг. 

Изъятые грибы передали в благотворительные организации, а злоумышленниц приговорили к трем месяцам заключения условно. Теперь к этому наказанию добавились и штрафы. Шестерых из участников сбора также обязали выплатить штрафы в размере 300 евро.

AFP сообщает, что в отношении организовавших сбор женщин все еще ведется следственная проверка по статье об эксплуатации других людей.

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