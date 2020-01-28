Во Франции двух женщин оштрафовали за создание схемы по нелегальному сбору грибов

В тот момент, когда полиция остановила сборщиков, они совместными усилиями уже набрали 266 кг белых.

Во вторник, 28 января, во французском департаменте Верхняя Сона суд обязал двух женщин выплатить штрафы в размере 500 евро за организацию нелегального сбора грибов. Адвокаты заявили о намерении оспорить штраф.

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Как сообщает агентство France-Presse, женщины в возрасте 22 и 60 лет, румынки по происхождению, организовали массовый сбор грибов в лесу Корбенэ в октябре 2019 года. Они привлекли к нему около 40 граждан Румынии, которым платили по 3 евро за килограмм.

Лесной кодекс департамента Верхняя Сона разрешает сбор до 5 кг на человека. Представители департамента констатировали, что женщины организовали сбор «астрономического количества» грибов. В тот момент, когда полиция остановила сборщиков, они совместными усилиями уже набрали 266 кг белых. Всего же за неделю им удалось незаконно собрать около 400 кг.

Изъятые грибы передали в благотворительные организации, а злоумышленниц приговорили к трем месяцам заключения условно. Теперь к этому наказанию добавились и штрафы. Шестерых из участников сбора также обязали выплатить штрафы в размере 300 евро.

AFP сообщает, что в отношении организовавших сбор женщин все еще ведется следственная проверка по статье об эксплуатации других людей.

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