Полиция эвакуировала крупный лагерь мигрантов на севере Парижа

Во вторник, 28 января, на севере Парижа эвакуировали крупный лагерь мигрантов. По данным префектуры региона Иль-де-Франс, на которые ссылается агентство France-Presse, в этом поселении в Порт-д’Обервилье проживало до 1800 человек. Эта операция по эвакуации лагеря стала 60-й с 2015 года.

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1436 жителей лагеря на автобусах перевезли в специально организованные центры приема. Как сообщает префектура, среди них — 93 ребенка.

Агентство France-Presse приводит слова Фатимы — 38-летней ивуарийки, проживавшей в лагере вместе с тремя маленькими дочками: «Мы спали в палатке, в лагере было грязно. Посмотрим, что префектура может нам предложить. Пока мы не знаем ничего о том, что будет дальше, но сохраняем надежду».

Еще один обитатель лагеря — 29-летний Юссуф — одобрил эвакуацию лагеря. «Эта операция — просто облегчение, потому что становилось все труднее терпеть холод. Я рад возможности получить кров над головой, пусть даже я знаю, что это только на время», — признался мужчина, оказавшийся на улице в декабре 2019 года, после того, как не получил статус беженца. До этого он ждал предоставления статуса и проживал в особом центре приема.

Эвакуация лагеря в Порт-д’Обервилье проходила в присутствии префекта парижской полиции Дидье Лалльмана. Он напомнил, что операция проходила в рамках обязательств, взятых на себя министром внутренних дел Кристофом Кастанером, по освобождению северо-востока столицы от стихийных поселений, где люди проживают в антисанитарных условиях. Он также добавил, что в подобных мигрантских лагерях процветают «бедность, отчаяние, а также криминал».

По словам Лалльмана, он предложил главе МВД изменить подход к освобождающимся после эвакуации зонам и препятствовать возведению новых поселений на месте демонтированных. Для этого предполагается задействовать силы полиции. «Мы не запустим вновь бесконечный цикл эвакуаций и возведений заново. Граждане этого не поймут», — отметил префект,

Напомним, 7 ноября 2019 года парижская полиция эвакуировала другой лагерь — возле Порт-де-ла-Шапель. В нем проживали около 1600 человек. С тех пор на освободившейся территории совместными усилиями региональной префектуры и парижской полиции установлен особый контроль, чтобы предотвратить восстановление стихийного поселения

При этом за два месяца, прошедшие между эвакуациями лагерей в Порт-де ла Шапель и Порт-д’Обервилье, новое поселение возникло на соседнем участке — возле Порт-де-ла-Вилетт. По данным AFP, сейчас там проживает около 300 человек.

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