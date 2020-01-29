Парижские водители потеряли 163 часа в пробках в 2019 году

В 2019 году водители в Париже простояли в пробках в среднем 163 часа, или более шести суток. Такие выводы сделали авторы рейтинга загруженности дорог Traffic Index. Французская столица заняла в нем 42 место. На первых строчках списка расположились Балагор, Манила и Богота.

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По данным составителей рейтинга, в 2019 году Париже уровень перегруженности дорог составил 39% — на 3% больше, чем в 2018-м. Вечером и утром время в пути увеличивается на две трети, а маршрут, на который без пробок водители потратили бы 30 минут, в часы-пик занимает 52 минуты.

Днем, в который парижские автомобилисты потеряли больше всего времени в пробках, признали 6 декабря. В начале самой длинной в истории забастовки железных дорог и общественного транспорта длина заторов достигла в столичном регионе 1600 километров.

Авторы Traffic Index признали Париж самым загруженным городом Франции. Марсель занял в рейтинге 68 место, Бордо — 93, Гренобль — 99, Ницца — 116.

Москва в этом году выбыла из пятерки лидеров и заняла шестое место. По данным исследования, Новосибирск, Самара и Екатеринбург также оказались более загруженными, чем Париж.

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