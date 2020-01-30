Бортпроводники Air France потребовали у руководства не отправлять их в Китай

Ранее несколько других авиакомпаний отменили свои полеты в Китай. Теперь того же требуют работники Air France

Представители профсоюзов авиакомпании Air France потребовали от дирекции приостановить полеты в Китай. Об этом в четверг, 30 января, сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, требование выдвинуто со стороны профсоюзов стюардов Air France по причине распространения в Китае коронавируса 2019-nCoV.

В свою очередь, представитель пресс-службы Air France рассказал Reuters, что руководство «в реальном времени следит за развитием ситуации, которая меняется быстро» и что для компании здоровье и безопасность сотрудников остаются «абсолютным приоритетом».

Ранее многие авиакомпании мира уже приостановили полеты в Китай. Как сообщал 29 января «Коммерсант», соответствующие решения уже приняли, в частности, британская компания British Airways, финская Finnair, немецкая Lufthansa (а также ее дочерние компании Swiss и Austrian Airlines), американская United Airlines, южнокорейские Asiana Airlines и Jeju Air, индонезийская Lion Air, сингапурская Jetstar Airways.

Накануне генеральный директор Всемирнорной организации здравоохрания Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что созовет 30 января экстренное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, чтобы, в частности, принять решение о том, нужно ли считать распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией.

По состоянию на вторую половину дня 30 января число людей, заразившихся 2019-nCoV приблизилось 8 тысячам. 170 человек умерли из-за этой болезни.

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