Во Франции кардинала оправдали по делу о сокрытии фактов педофилии

Апелляционный суд Лиона в четверг, 30 января, отменил обвинительный приговор, вынесенный ранее кардиналу Филиппу Барбарену.

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«Несправедливость сегодня была исправлена», «кардинал ни в чем не виновен», — заявил агентству AFP Жан-Феликс Люсиани, один из адвокатов 69-летнего Барбарена.

В марте 2019 года Филипп Барбарен, архиепископ Лиона, был признан виновным в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми и приговорен к 6 месяцам условного заключения.

Суд рассматривал претензии предполагаемых жертв сексуального насилия со стороны священника Лионской епархии Бернара Прейна, которого, по мнению пострадавших, «покрывал» кардинал Барбарен.

Процесс по делу самого Прейна состоялся в Лионе в январе нынешнего года. Прокуратура потребовала приговорить 74-летнего священника «как минимум к восьми годам заключения». Приговор должен быть вынесен в марте.

В 2019 году французский режиссер Франсуа Озон выпустил фильм «Милостью божьей», посвященный этому делу.

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