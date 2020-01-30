ЕСПЧ приговорил Францию за унизительные условия содержания заключенных.

Франция должна решить проблему с перенаселенностью тюрем – такое решение вынес в четверг, 30 января, Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В суд на французское государство подали 32 заключенных.

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В своем решении ЕСПЧ приговорил Францию к выплате денежной компенсации заключенным – в общей сумме около 500 тысяч евро.

В жалобе, поданной еще в 2014 году, заключенные из тюрем Ниццы, Нима, Френ (пригород Парижа), Дюкос (Мартиника) и Нуутания (Полинезия) указывают на нехватку мест в камерах, сырость и антисанитарные условия. Например, заключенная в женской тюрьме Ниццы написала, что вынуждена делить камеру в 12 кв.м. с четырьмя другими женщинами и готовить еду в метре от туалета. Заключенный из Дюкоса указал суду, что его сокамерникам приходилось класть матрасы на самодельные навесы, чтобы ночью по ним не ползали муравьи, тараканы и крысы.

ЕСПЧ установил, что подавшие жалобу заключенные содержались в «условиях, не соответствующих нормам». Так, минимальная норма персонального пространства на человека в заключении равна 3 кв.м., что в большинстве случаев не соответствовало действительности.

Помимо персональных случаев, страсбургский суд указал на «структурные проблемы» французских тюрем и порекомендовал властям «предпринять общие меры», чтобы решить проблему перенаселенности и улучшить условия содержания заключенных. Вместе с тем, ЕСПЧ не предписывает Франции никаких конкретных действий, как было в случае с Италией, Румынией или Венгрией. Суд только предлагает.

Жалоба заключенных в ЕСПЧ готовилась при поддержке французского отделения Международной наблюдательной комиссии тюрем (OIP-SF) – ассоциации, которая имеет статус консультанта при ООН. В течение более десяти лет эта ассоциация пытается добиться признания от французских властей факта «обветшалости» тюрем и принятия неотложных мер по улучшению «не соответствующих фундаментальным правам заключенных» условий содержания. Сегодняшнее решение суда является «символически сильным приговором» для Франции, сказал в интервью агентству France-Presse адвокат ассоциации Патрис Спинози. «Франция, страна прав человека, отныне попала под надзор Совета Европы», – добавил он.

Как объяснил адвокат, в настоящий момент заключенным практически невозможно подать коллективную жалобу на унизительные условия содержания. Это объясняется тем, что французские суды, даже признавая факты нарушения прав заключенных, на практике не в состоянии ничего изменить. Например, на той же Мартинике, где всего одна тюрьма на весь остров, перевести заключенных в другую просто невозможно.

Согласно последним цифрам министерства внутренних дел Франции, на 1 октября 2019 года в 188 французских тюрьмах содержалось 70818 заключенных, в то время как общее предусмотренное количество мест в учреждениях пенитенциарной системы – 61065. Таким образом, французские тюрьмы «перезаполнены на 116%».

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