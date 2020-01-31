Результаты анализов двух французов из Уханя не подтвердили инфицирование коронавирусом

Франция вывезла из Китая около 200 своих граждан из-за эпидемии, 31 января 2020 г.

Результаты анализов двух французов, доставленных во Францию из города Ухань, не подтвердили заражение коронавирусом. Об этом 31 января сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен. Ранее у них обнаружили симптомы нового вируса.

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Аньес Бюзен добавила, что в пятницу, 31 января, во Франции не зафиксировали новых случаев заболевания. На данный момент шестеро человек госпитализированы во Франции с подтвержденным диагнозом.

Утром в пятницу близ Марселя приземлился самолет, доставивший из китайского города Ухань около 200 граждан Франции, пожелавших покинуть Китай из-за эпидемии.

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