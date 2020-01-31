У одного из 200 пассажиров французского борта из Китая нашли симптомы коронавируса

Пассажиры прилетевшего из Китая самолета после приземления на военном аэродроме в городе Истр. 31.01.2020

У одного из пассажиров французского военного самолета, который в пятницу днем, 31 января, доставил первую группу граждан Франции из «эпицентра» эпидемии, китайской провинции Ухань, обнаружены симптомы заражения.

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Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен. Она также рассказала, что этого человека уже отправили в больницу.

На борту самолета, приземлившегося сегодня в пригороде Марселя, находилось 200 пассажиров.

После приземления прилетевших разместят в расположенных поблизости зданиях пожарного училища и дома отдыха на морском курорте Карри-ле-Руэ (Лазурный берег), где они должны находиться две недели, на время карантина.

До сих пор во Франции было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом.

Число заболевших по всему миру приблизилось к 10 тысячам, 213 человек умерли.

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