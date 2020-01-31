Франция вывезла из «эпицентра» эпидемии коронавируса 200 сограждан

Дом отдыха на Лазурном берегу, где прилетевщих французов разместят на время карантина

В пятницу днем, 31 января, на аэродроме близ Марселя приземлился самолет, транспортировавший из китайской провинции Ухань, «эпицентра» эпидемии коронавируса 2019-nCoV, первых французских граждан.

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В четверг поздно вечером, как сообщал телеканал BFMTV, французский военный самолет вылетел из провинции Ухань. На борту самолета находились первые 200 граждан Франции, из числа пожелавших покинуть Китай.

Самолет приземлился на военной базе города Истр, в 50 км от Марселя.

После приземления, по данным AFP, прилетевших должны разместить в расположенных поблизости зданиях пожарного училища и дома отдыха на морском курорте Карри-ле-Руэ (Лазурный берег), где они должны будут находиться две недели, на время карантина.

В четверг французская Генеральная дирекция здравоохрания объявила о шестом выявленном случае заболевания, выявленном в стране (и это первый случай инфицирования на французской территории — заболел врач общей практики, заразившийся от своего пациента).

По состоянию на середину дня 31 января число жертв коронавируса 2019-nCoV в мире превысило 200 человек, а общее число заразившихся приблизилось к 10 тысячам.

Вечером в четверг, 30 января, Всемирная организация здравоохрания объявила вспышку 2019-nCoV «чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, заслуживающей международного внимания». Вместе с тем ВОЗ подчеркнула, что пока не дает рекомендаций по ограничению торговли и путешествий и высоко оценивает меры, предпринимаемые китайскими властями для борьбы с распространением эпидемии. «Но мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Число заразившихся за пределами Китая достигло 100. В четверг, по данным ВОЗ, было известно, что вирус, помимо КНР, обнаружен еще в 18 странах, сообщало агентство РИА Новости. В пятницу утром AFP сообщило о двух первых случаях заболевания в Великобритании.

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