Французская фигуристка Сара Абитболь обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Десятикратная чемпионка Франции, вице-чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ-2000 в парном фигурном катании Сара Абитболь рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего бывшего тренера Жиля Бейера с 1990 по 1992 годы. Тогда фигуристке было 15-17 лет. Об этом спортсменка рассказала в автобиографической книге «Такое долгое молчание» (Un si long silence), вышедшей в свет в четверг, 30 января.

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«Меня изнасиловали в 15 лет», — говорит известная французская фигуристка Сара Абитболь, завоевавшая множество спортивных наград со своим партнером Стефаном Бернардисом.

По ее словам, в первый раз это произошло на сборах. «В 1990 году мне было 15 лет. Я отправилась на сборы по фигурному катанию. Тренер был с нами днем и ночью — с детьми со всей Франции. Все девочки жили в отдельных открытых „боксах“. Дверей не было. Этот тренер заходил с фонариком проверять, все ли в порядке на этаж к девочкам и к мальчикам. Однажды он разбудил меня со своим фонариком, сел ко мне на кровать и начал меня целовать. И даже больше того. (…) Он начал делать ужасные вещи, вплоть до сексуального насилия. (…) В первый раз мужчина ко мне прикасался. Я надеялась, что он не вернется. Но он возвращался», — вспоминает фигуристка в интервью изданию L'Obs. По ее словам, тренер насиловал ее еще и в своей машине на парковках.

Сара Абитболь никогда не подавала жалобу на своего тренера. Сейчас срок давности истек. «Я не хотела подавать жалобу. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Я прекратила есть, не могла спать. Не было ни секунды, когда я бы чувствовала себя хорошо. Я молчала в первую очередь из-за стыда. Это отвратительно, ужасно. Он сам мне говорил: „Это секрет“. Мои родители переехали из Нанта в Париж, чтобы дать мне шанс сделать карьеру. Как я могла им сказать такое?», — рассказывает фигуристка изданию L’Obs. По ее словам, ее родители ничего не подозревали и полностью доверяли тренеру.

Повзрослевшая спортсменка, уже прославившаяся и ставшая чемпионкой, обратилась в министерство спорта, так как ее бывший тренер еще работал в спортклубе. По ее словам, в ведомстве тогда решили закрыть глаза, хотя у них уже было досье на Жиля Бейера.

Фигуристка говорит, что с 2003 года принимает антидепрессанты, боится посещать незнакомые места и путешествовать в одиночестве. Она подчеркивает, что решила рассказать о пережитом не ради мести, а ради того, чтобы исцелиться и помочь другим женщинам.

Еще три французские фигуристки выдвинули аналогичные обвинения в адрес Жиля Бейера и других тренеров. Элен Годар обвинила Бейера в сексуальном насилии, когда ей было 13–14 лет. Фигуристки Беатрис Дюмур и Анн Брюнето обвинили в насилии своего тренера Мишеля Лоца в 1980-х, когда им было по 13.

Министр спорта Роксана Марасиняню потребовала объяснений от главы Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге относительно сохранения должности за Жилем Бейером в составе федерации до 2018 года.

Родители одной из фигуристок уже сообщали о действиях Бейера в FFSG в 1998 году (Дидье Гайаге уже был главой федерации). В 2000 году в отношении Бейера начали следствие, которое было закрыто. Затем в его отношении начали внутреннее административное расследование в рамках министерства спорта. В ведомстве сообщили, что тогда было выявлено неподобающее поведение, но не случаи сексуального насилия. По итогам внутреннего расследования Бейеру запретили работать с детьми, а затем он вышел из состава минспорта. Но продолжил карьеру в парижском клубе Club des Français volants.

31 января клуб выпустил коммюнике, где говорится об отстранении Жиля Бейера от всех должностей и любой деятельности на фоне обвинений в его адрес. Еще накануне он значился на сайте клуба как менеджер и технический советник, отмечает AFP.

Жиль Бейер 31 января передал агентству AFP заявление, в котором признал «неуместные» интимные отношения с фигуристкой и извинился перед ней. Впрочем, он отметил, что сохранил иные воспоминания об «обстоятельствах» этих отношений. «Я сожалению, что она не говорила мне об этом все эти годы. Мы регулярно виделись, но никогда я не мог заметить глубину ее ран», — добавил он.

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