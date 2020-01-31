Французские ученые получили изолят коронавируса из Китая

Ученым из Института Пастера, расположенного в Париже, первым в Европе удалось изолировать в лабораторных условиях новый коронавирус. Специалисты называют это прорывом для поиска вакцины и эффективного лечения. Об этом Институт сообщил 31 января. Ранее выделить вирус 2019-nCoV удалось китайским и австралийским ученым.

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«Выделение коронавируса 2019-nCoV, выявленного во Франции, было успешно завершено в очень короткие сроки», — говорится в коммюнике Института Пастера. Образцы для выращивания взяли у одного из пациентов, госпитализированных во Франции с подтвержденным диагнозом.

«Теперь исследователи из Института Пастера имеют коронавирус 2019-nCoV, что является важным шагом для его научного исследования», — говорится в коммюнике. Ученые считают это прорывом на пути поиска вакцины и лечения, а также понимания патогенеза новой вирусной инфекции и ее слабых мест. Изучение антител должно позволить разработать серологическую тест-систему.

В Институте Пастера отмечают, что новый китайский коронавирус отличается от других коронавирусов, вызвавших эпидемии в XXI веке. А именно, от вируса SARS-CoV, вызвавшего эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, и от вируса MERS-CoV, эпидемия которого началась на Ближнем Востоке в 2012 году. Исследователям из Института Пастера в свое время удалось вырастить эти коронавирусы.

Центр респираторных вирусных инфекций (CNR) в Институте Пастера — одна из лабораторий, работающих в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по новому коронавирусу. После сообщений о первых случаях заражения в Китае Институт Пастера немедленно создал экспертную группу, чтобы максимально быстро разработать средства диагностики, профилактики и лечения.

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