Во Франции сирийскому джихадисту предъявили обвинение в военных преступлениях

Повстанцы "Армии ислама" на подступах к г. Дума близ Дамаска, 2 января 2017 г.

Бывшему пресс-секретарю воюющей в Сирии исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» Исламу Аллушу предъявлены обвинения в военных преступлениях, пытках и похищении людей. Он был арестован в Марселе по поданному во Франции иску родственников похищенных исламистами сирийских правозащитников, в частности, лауреата премии им. Анны Политковской адвоката Разан Зайтунех, о судьбе которой ничего не известно с 2013 г.

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Ислам Аллуш (настоящее имя Маджди Мустафа Намех) 1988 г.р. был задержан в Марселе в четверг, 30 января, сообщила французская радиостанция FranceInfo. Согласно некоторым источникам, Аллуш находился во Франции по студенческой визе в рамках университетского обмена Erasmus.

По информации RFI, Аллуш был опознан в Марселе, т.к. его внешность была хорошо известна в силу того, что в качестве спикера «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама») он фигурировал в пропагандистских роликах группировки.

Арестованный в Марселе Ислам Аллуш был доставлен в Париж, где по истечении 48-часового срока задержания в пятницу, 31 января, ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях, пытках, похищениях людей, а также причастности к подобным преступлениям.

Это первый случай судебного разбирательства в отношении преступлений повстанческой группировки, участвующей в сирийском конфликте, отмечает в коммюнике правозащитная организация FIDH, которая координировала юридические демарши родственников пострадавших.

Что случилось с Разан Зайтунех?

Вооруженная группировка салафитского толка «Армия ислама» воевала в Сирии как против правительственных войск, так и против ИГИЛ. Салафиты считали врагами и правозащитников, а в находившихся под их контролем с 2011 по 2018 г. районах восточной Гуты они насаждали террор, говорится в сообщении FIDH. В адрес джихадистов «Армии ислама» регулярно поступали сообщения в совершении преступлений против гражданского населения.

Группировку также подозревают в похищении и пытках известной сирийской правозащитницы Разан Зайтунех, лауреата премии имени Анны Политковской 2011 года. Разан вместе с мужем Ваелем и двумя коллегами была похищена в декабре 2013 г. С тех пор о их судьбе ничего неизвестно.

Адвокаты родственников всех четырех похищенных совместно с двумя десятками других пострадавших при поддержке правозащитных организаций, в частности, FIDH, подали 26 июня 2019 года жалобу во французский суд. Именно по этому иску и был задержан Ислам Аллуш в Марселе, сообщает FIDH.

«Предъявление обвинения бывшему иерарху группировки «Армии ислама», а также суд над членами режима Башара Асада и членами ИГИЛ открывают новую страницу в правосудии по фактам международных преступлений, совершенных в Сирии с 2011 года», — заявил адвокат Мишель Тубяна, почетный председатель Лиги прав человека.

Напомним, что к международным преступлениям относятся особо опасные деяния, нарушающие основополагающие нормы и принципы международного права.

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