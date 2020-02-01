Фигуранту «дела Саркози-Каддафи» предъявлены обвинения

Бизнесмену Александру Джухри, экстрадированному из Великобритании во Францию, в пятницу вечером было предъявлено обвинение, сообщает AFP со ссылкой на источники. Джухри, которого следствие считает главным фигурантом дела о возможном финансировании предвыборной кампании Николя Саркози «деньгами Муаммара Каддафи», был помещен в предварительное заключение.

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Франция добивалась этой экстрадиции два года, Александр Джухри обжаловал решения лондонского суда о его выдаче французскому правосудию.

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Бизнесмена экстрадировали из Лондона в четверг, 30 января, и по прибытии в парижский аэропорт Roissy он был помещен под стражу. В пятницу вечером ему были предъявлены обвинения, в частности, по таким статьям как дача взятки иностранному должностному лицу, сокрытие информации о нецелевом использовании госсредств лицом, находящимся на госслужбе, попытка легализации активной и пассивной коррупции иностранного лица в составе преступной группы, перечисляет France-Presse. Обвиняемый был помещен под стражу по предварительному судебному постановлению, уточняет агентство.

Александр Джухри — фигурант дела о предполагаемом ливийском финансировании президентской кампании Николя Саркози 2007 года. Он выступал посредником при организации встреч политиков и предпринимателей. Его имя всплыло в деле о продаже по завышенной цене виллы на Лазурном берегу фонду бывшего казначея режима Муаммара Каддафи. Следователи подозревают, что Джухри был владельцем этой виллы, а вырученные от продажи деньги направили на кампанию Саркози. По «ливийскому делу» Николя Саркози предъявили официальные обвинения в коррупции, в незаконном финансировании избирательной кампании и в сокрытии растраты средств ливийского государства.

В апреле 2018 года французское издание Mediapart сообщило о российских связях Джухри. В том числе семейных, его сын, Жермен Джухри женат на дочри бывшего мэра Нижнего Тагила, ныне губернатора Магаданской области Сергея Носова.

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Адвокаты Александра Джухри называют судебные преследования во Франции по «ливийскому делу» политически мотивированным. Они также указывают на проблемы со здоровьем у их подзащитного.

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