Во Франции скончался последний из открывших пещеру Ласко подростков

Во Франции скончался Симон Коенка, который в 1940 году вместе с тремя товарищами открыл ставшую впоследствии знаменитой пещеру Ласко. Пещера Ласко вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря наскальной живописи позднепалеолитического периода.

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В воскресенье, 2 февраля, в возрасте 93 лет скончался Симон Коенка, последний остававшийся в живых участников открытия мирового значения. Об этом агентству France-Presse рассказали его родственники. В 2016 году Симон Коенка присутствовал при открытии «Ласко 4» – искусственной копии пещеры, открытой специально для посещения туристов. В последние годы Симон Коенка жил в Париже.

12 сентября 1940 года четверо подростков – Марсель Равида, Жак Марсаль, Жорж Аньель и Симон Коенка – которым было от 13 до 18 лет, нашли вход в пещеру в лесу, недалеко от родной деревни Монтиньяк в Дордони. Они обнаружили узкое отверстие, образовавшееся после падения сосны, в которую попала молния. Пробравшись внутрь они увидели пещеру, покрытую рисунками доисторического человека. Эти рисунки были сделаны около 18 тысяч лет назад, а сейчас их называют «Сикстинской капеллой доисторической эпохи».

«Я со своими товарищами искал подземный ход, ведущий в соседний замок. Мы мечтали найти там сокровище. И мы его нашли, но не то, о котором думали», – рассказал Симон Коенка в интервью агентству France-Presse в 2016 году. За четыре дня до обнаружения пещеры Марсель Равида гулял с собакой с лесу, и именно собака первой нашла отверстие. Затем Марсель позвал своих товарищей, так и произошло это историческое открытие.

Друзья сообщили об этом своему учителю Леону Лавалю. Скрывавшийся от оккупации в Дордони специалист по истории первобытного общества Анри Брейль стал первым исследователем пещеры Ласко. Он посетил ее уже 12 сентября 1940 года. Он первым установил подлинность наскальных рисунков, описал и изучил их. А 27 декабря 1940 года пещера Ласко была классифицирована как исторический памятник Франции.

В 1991 году друзья-первооткрыватели были награждены национальным французским орденом «За заслуги».

В 1940 году родители Симона Коенка жили в Париже. Во время оккупации их депортировали, и они скончались в концлагерях.

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