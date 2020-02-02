Франция направит 600 солдат в Сахель

Франция направит еще 600 солдат в Сахель для борьбы с джихадистскими группировками. Об этом министр обороны страны Флоранс Парли заявила в воскресенье, 2 февраля. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте министерства.

Реклама Читать далее

В настоящее время в регионе находятся 4500 французских военнослужащих, принимающих участие в операции под названием «Бархан». Планируется увеличить военное присутствие до 5100 бойцов.

Напомним, в январе во время встречи с представителями стран «Сахельской группы пяти» (Нигер, Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавритания) президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении выделить еще 220 военнослужащих для операции «Бархан». В итоге это число выросло до 600 человек. Кроме бойцов, Франция выделит и около сотни единиц военного транспорта. Не исключено, что такое решение было принято на фоне участившихся атак джихадистских группировок в регионе.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте французского министерства, говорится, что большая часть этих дополнительных сил будет расположена на границах Мали, Нигера и Буркина-Фасо. «Этот важный этап наших действий в регионе Сахель должен стать поворотным как с точки зрения мобилизации наших европейских партнеров, так и усиления сил “Сахельской группы пяти”», — отмечается в тексте.

Агентство France-Presse сообщает, что в скором времени дополнительные военные силы также предоставит Чад. Предполагается, что Чехия отправит еще 60 солдат для усиления военных сил европейских государств в Сахеле.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться