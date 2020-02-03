В Лилле зарезали чеченца Имрана Алиева по прозвищу Мансур Старый

Имран Алиев по прозвищу Мансур Старый публиковал видео в Youtube, в которых в частности негативно высказывался в адрес Рамзана Кадырова.

44-летний чеченский блогер Имран Алиев был убит в четверг, 30 января, в одном из отелей Лилля на севере Франции. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает AFP со ссылкой на полицейский источник.

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Ранее об убийстве неизвестного мужчины в отеле Coq Hardi близ городского вокзала сообщило в четверг, 30 января, местное издание La Voix du Nord.

По данным газеты, тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено сотрудником гостиницы в номере на последнем этаже около 11.30 по местному времени. Мужчина зарезервировал номер на одну ночь, но утром не вышел из комнаты. Рядом с телом нашли нож.

О том, что убитый — чеченец Имран Алиев, первым сообщил телеграм-канал «Чеченские новости» со ссылкой на родных погибшего.

Источник агентства AFP отметил в понедельник, что номер в гостинице Алиев снял не один, а с другим мужчиной «той же национальности».

Все в этом убийстве указывает «на политические мотивы», цитирует агентство слова своего собеседника, который, однако, призвал не делать поспешных выводов.

Расследование было поручено уголовной полиции Лилля. В прокуратуре Лилля агентству AFP заявили, что в рамках этого дела пока не было задержаний.

Как отмечает агентство, Алиев и сопровождавший его мужчина приехали в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

В Facebook и Youtube Имран Алиев резко высказывался в адрес чеченских властей и Рамзана Кадырова лично. В одном из своих видео он также призывал убивать азиатов-шиитов, унижающих чеченцев, «по всей Европе».

По данным La Voix du Nord, на Алиева минувшим летом уже якобы было совершено покушение.

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