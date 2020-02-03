Российская компания «Авиазапчасть» через суд потребовала от партии Ле Пен вернуть долг в девять миллионов евро.

Российская компания «Авиазапчасть» через суд потребовала от французской крайне правой партии «Национальное объединение» вернуть долг в размере девяти миллионов евро. Иск в базе данных арбитражных судов обнаружило 3 февраля издание «Открытые медиа». Слушание по этому делу назначили на 2 июня 2020 года.

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Кредит в размере 9,4 миллионов евро был выдан партии «Национальный фронт» (позднее переименованной в «Национальное объединение») в Первом Чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Банк обанкротился в 2016 году. За четыре месяца до банкротства ПЧРБ — в марте 2016 года — долг партии Марин Ле Пен был переуступлен маленькой российской компании «Конти», занимающейся арендой автомобилей на окраине Москвы. «Конти» в свою очередь перепродала кредит французских крайне правых крупной российской компании «Авиазапчасть».

«Авиазапчасть» — правопреемница советского госпредприятия «Авиазагранпоставка». «Авиазапчасть» занимается поставками оборудования для российской авиатехники за рубежом, в частности в Сирию. Издание «Открытые медиа» ранее писало о связях владельца «Авиазапчасти» Валерия Захаренкова с российскими госструктурами и спецслужбами.

Срок погашения кредита истек 23 сентября 2019 года. 22 сентября издание Le Parisien со ссылкой на источники в «Национальном объединении» сообщило, что партия якобы договорилась о пересмотре сроков выплаты кредита. Однако официального подтверждения этой информации так и не поступило.

Финансовое положение партии Марин Ле Пен остается крайне шатким. В сентябре в интервью Le Parisien, Бернар Моно, экономист и бывший член «Национального фронта», который принимал участие в переговорах о российском кредите, отмечал, что у «партии уже пять лет нет никакой финансовой подушки».

В мае в комментарии RFI казначей «Национального объединения» Валлеран де Сен-Жюст утверждал, что российский кредит будет погашен в срок. Он также рассказал тогда, что партия «Национальное объединение» выплачивает проценты по кредиту нотариусу в Москве в соответствии с установленными договоренностями. Кредит был выдан под 6% годовых.

В «Авиазапчасти» пока никак не прокомментировали информацию о судебном иске к партии Марин Ле Пен.

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