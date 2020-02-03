Макрон ответил на опасения польского президента о сближении с Россией

Президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда после переговоров в Варшаве, 3 февраля 2020 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил своего польского коллегу Анджея Дуду, что тому не стоит опасаться сближения Парижа и Москвы. «Франция — не пророссийская и не антироссийская. Франция — проевропейская». С таким заявлением французский лидер выступил в ходе визита в Польшу в понедельник, 3 февраля.

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«Франция не стала пророссийской, как мне иногда приходится слышать», — заявил Эмманюэль Макрон в ходе совместного брифинга с Анджеем Дудой.

«Когда я смотрю на карту, я вижу, так же как вы и господин президент, что Россия является частью Европы, хотя и не входит в ЕС, — подчеркнул Макрон. — Не в наших интересах, чтобы замороженные конфликты накапливались».

«Для Франции абсолютным приоритетом является безопасность и стабильность в Европе. Это единственная линия, которой я придерживаюсь, — добавил Макрон. Во мне нет никакой наивности, но я знаю, что в интересах европейской безопасности, в интересах Франции и Польши мы должны вести требовательный политический диалог с Россией».

Такой диалог, по словам французского лидера, является необходимым условием прогресса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Эмманюэль Макрон также заверил Анджея Дуду, что НАТО является «необходимым фундаментом для общей безопасности». Он отметил, что ежегодно 4000 французских военных участвуют в различных операциях на восточном фланге Североатлантического альянса.

Это первый визит президента Макрона в Польшу. По итогам переговоров в Варшаве французский и польский лидеры подписали двустороннюю программу сотрудничества в области стратегического партнерства. Документ регулирует сотрудничество между Парижем и Варшавой в различных областях, отмечает Русская служба радио Польши.

Как подчеркивает Reuters, президент Польши Анджей Дуда надеется, что визит Эмманюэля Макрона откроет новую страницу в отношениях между двумя странами.

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