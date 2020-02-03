Закону о 35-часовой рабочей неделе во Франции исполнилось 20 лет

20 лет назад во Франции был принят закон о сокращении рабочей недели с 39 до 35 часов. Предполагалось, что эта мера послужит созданию новых рабочих мест. Однако реальность не оправдала надежд Мартин Обри, автора реформы и министра труда в тогдашнем правительстве социалистов.

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Закон о сокращении рабочей недели во Франции были принят в 1998 году, но вступил в силу через два года, 1 февраля 2000- го. Предложенный министром труда Мартин Обри закон обещал занятость большому количеству трудоспособного населения страны.

У нового закона был также нескрываемый политический подтекст. Находившиеся у власти с конца 1990-х годов социалисты во что бы то ни стало хотели оставить по себе след в социальной сфере. Именно поэтому предложенный как панацея от безработицы закон о сокращении рабочей недели (и, по замыслу законодателей, увеличении числа рабочих мест) был ими представлен как социальный прогресс.

Предприятия при активном участии профсоюзов начали переходить на 35-часовую рабочую неделю. Благодаря сокращенной рабочей неделе у большинства трудящихся появились дополнительные выходные. Однако этой привилегии удостоились не все. Счастливчиками стали те, на чьих предприятиях оказались сильные и влиятельные профсоюзы. И хотя 35-часовая рабочая неделя, как выяснилось на практике, коснулась не всех работающих французов, все-таки пользующихся ее привилегиями гораздо больше, чем тех, кто оказался в проигрыше.

Если сравнивать с другими европейскими странами, французам живется вольготнее. В таких странах, как Италия, Испания, Польша, рабочая неделя на пять часов длиннее – 40 часов. Но самая длинная рабочая неделя в Великобритании – максимально 48 часов. Лишь те, кому меньше 18 лет, работают ВСЕГО 40 часов в неделю. В Германии продолжительность рабочей недели зависит от профессии. В среднем же рабочая неделя европейцев – 40 часов 18 минут. А французы в среднем работают 39 часов 6 минут, что не намного меньше среднеевропейского показателя. Во Франции работают немного меньше немцев, но больше датчан (37 часов 42 минуты). Но отпусков в французов больше, чем у их соседей, благодаря лишнему выходному. Во Франции оплачиваемый отпуск – 32 дня. Он на целую неделю больше среднеевропейского.

С сожалением надо отменить, что переход на 35-часовую рабочую неделю ожиданий не оправдал. И это стало ясно довольно быстро. Рост числа рабочих мест оставался таким же невысоким, как и раньше, когда трудовая неделя была 38-часовой. Министерство труда прогнозировало создании 350 тысяч новых рабочих мест через год после установления 35-часовой рабочей недели. Однако, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, случилось противоположное. Практика показала, что сокращенная рабочая неделя «виновна» в потере 100 тысяч рабочих мест. В 2014 году французские левые объявили, что их реформа способствовала росту экономики. Однако статистика свидетельствует об обратном. Сокращенная рабочая неделя не только препятствует конкурентоспособности французских предприятий, но и отрицательно сказывается на торговом балансе. Сокращение рабочей недели стоило государству очень дорого, не говоря уже об оплате дополнительных рабочих часов государственным служащим.

35-часовая рабочая неделя была введена во Франции ровно 20 лет назад. Однако дебаты о ее положительных и отрицательных сторонах все еще продолжаются. Левые по-прежнему настаивают на ее положительном социальном аспекте. Правые подчеркивают негативное влияние на экономику страны. Однако ни одно из правительств не осмеливается это «завоевание» отменить. Их останавливает то, что французы в основной массе 35-часовой рабочей неделей довольны.

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