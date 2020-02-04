Парижские отели заявили об убытках из-за отсутствия китайских туристов

Отели Парижа и Парижского региона заявили о массовых отменах бронирования со стороны китайских туристов, в первую очередь туристических групп — из-за эпидемии коронавируса в Китае. Об этом со ссылкой на национальное объединение гостиничных сетей Франции GNC сообщает во вторник, 4 февраля, AFP.

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Ежегодно во Францию приезжают около двух миллионов китайских туристов. Париж и регион Иль-де-Франс остаются для них самым посещаемым европейским направлением. Кроме того, как отмечает AFP, клиенты из Китая тратят больше остальных туристов, оставляя позади себя даже туристов из США.

За последние несколько недель гостиничные сети французской столицы и региона Иль-де-Франс зафиксировали массовую отмену бронирования со стороны китайских туристов. В январе были отменены 80% групповых туров, в феврале — 100%.

Как пояснил агентству AFP эксперт консалтингового агентства Protourisme Дидье Арино, убытки для гостиничного бизнеса из-за отсутствия китайских туристов могут превысить миллиард евро.

На сегодняшний день во Франции зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших, 80-летний гражданин Китая, находится в реанимации.

По данным на 4 февраля, число жертв эпидемии достигло 425 человек. Общее количество заразившихся превысило 20,4 тысяч человек.

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