Полиция эвакуировала последний лагерь мигрантов на северо-востоке Парижа

Во вторник, 4 февраля, парижская полиция эвакуировала последний из расположенных на северо-востоке Парижа лагерь мигрантов — поселение в XIX округе французской столицы, возле Порт-де-ла-Вилетт, где проживало более 400 человек.

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Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на префектуру региона Иль-де-Франс, 427 человек, в том числе 4 женщины, были перевезены в специальные центры приема, где оставались места после предыдущих операций по эвакуации.

Напомним, на прошлой неделе аналогичную операцию провели на севере Парижа, возле Порт-д’Обервилье. Тогда полиция эвакуировала 1436 жителей стихийного поселения.

427 жителей лагеря — главным образом мужчины из Сомали и Эритреи — проживали в 266 палатках или в собственноручно сооруженных укрытиях. Эвакуирующие констатировали антисанитарные условиях, в которых жили люди. По их словам, которые приводит агентство France-Presse, территория поселения «была усыпана мусором и нечистотами, везде бегали крысы, а в воздухе стояло зловонный и тошнотворный запах мочи и экскрементов». Мэр XIX округа Франуса Дано назвал эвакуацию лагеря облегчением как для его обитателей, так и для жителей округа.

Эвакуация проходила в рамках обязательств, взятых на себя министром внутренних дел Кристофом Кастанером, по освобождению северо-востока столицы от стихийных поселений, где люди проживают в антисанитарных условиях. Он также неоднократно заявлял, что в подобных мигрантских лагерях процветают «бедность, отчаяние, а также криминал».

В префектуре заявляют, что лагерь у Порт-де-ла-Вилетт был последним из импровизированных лагерей мигрантов в Париже. «Больше стихийных поселений нет, и такова была наша задача. Полицейские будут следить за тем, чтобы на освободившейся территории не восстанавливали лагерь. Эта мера уже применяется на освободившихся после эвакуации территориях возле Порт-д’Обервилье и Порт-де-ла-Вилетт», — отмечают в ведомстве.

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