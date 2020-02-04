Штраф за покупку: во Франции за год изъяли рекордное количество контрабандных сигарет

МВД Франции предупреждает: штраф за покупку нелегальных сигарет — минимум 135 евро, за продажу — от 1000 до 5000

Во Франции в 2019 году изъято «рекордное количество» контрабандной табачной продукции. Об этом сообщило французское министерство бюджета и государственных счетов. Отчет опубликован во вторник, 4 февраля. В тот же день глава МВД вместе с министром бюджета приехали в пригород Парижа, чтобы поздравить полицейских, изъявших крупную нелегальную партию. Глава МВД пообещал, что эффективность борьбы будет только расти после введения штрафов для покупателей.

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Согласно данным министерства бюджета, в 2019-м во Франции было конфисковано 360 тонн контрабандной табачной продукции, и это на 49% больше, чем в предыдущем году.

Министерство оценило стоимость изъятого в 162 миллиона евро.

Крупнейшим достижением правоохранительных органов в этой области назван перехват в феврале 2019 года в Кале перевозимой в грузовике с польскими номерами партии в 9,6 тонн сигарет.

В отчете министерства также особо подчеркивается, что за год число «таможенных операций» по выявлению контрабандного табака «выросло на 24%!». «Эти прекрасные цифры демонстрируют, что борьба с контрабандой табака стала приоритетом таможни», — утверждается в документе. «Спасибо таможенника за их усилия по борьбе с трафиком. Продолжаем!», — написал в своем твиттере министр бюджета Жеральд Дарманен.

Господин Дарманен и глава МВД Франции Кристоф Кастанер утром приехали в парижский пригород Вильпент (департамент Сен-Сен-Дени), чтобы лично поприветствовать полицейских, которые на минувшей неделе изъяли крупную нелегальную партию: более 100 тысяч пачек (их цена на нелегальном рынке составляет около 500 тыс. евро).

Avec la @douane_france et @GDarmanin, nous avons fait de la lutte contre la contrebande de tabac un de nos objectifs communs.

✅ 103 500 paquets de cigarettes viennent d’être saisis par la @PoliceNationale à Villepinte où je suis venu saluer l’action résolue de nos forces. https://t.co/eSlUuIScg8 pic.twitter.com/0ghnlrUwWA — Christophe Castaner (@CCastaner) February 4, 2020

«Вместе с таможней Франции и (министром бюджета) Дарманеном мы сделали борьбу с контрабандой сигарет одной из наших общих целей», — заявил глава МВД Кастанер, подчеркнув также, что «за счет нелегальной продажи табака финансируются другие виды преступной деятельности».

Кроме того, нелегальная торговля создает проблемы в общественных местах, «как, например, здесь, в Сен-Дени, где полицейские целиком мобилизованы» на то, чтобы с ней бороться, заверил министр.

Глава МВД также подчеркнул, что полицейские стали действовать «более оперативно и эффективно», благодаря введению наказания за покупку контрабандных сигарет (то есть, продаваемых без акцизных марок и вне специализированных легальных магазинов).

«Покупатель непременно является сообщником контрабандиста», — пришел к выводу глава МВД, предупредив покупателей, а также тех, кто может быть, только подумывает встать на путь «сообщничества», о том, что полиция «будет систематическим образом наказывать» за такие правонарушения.

Ведь контрабандные продажи не только «отравляют жизнь (легальным) торговцам», но и «вредят здоровью покупателей», заверил главный полицейский Франции.

Декрет, вводящий наказание для покупателей, был опубликован в конце декабря 2019 г. и предусматривает штраф 135 евро (или 375, в случае несвоевременной оплаты).

За перевозку, изготовление или продажу нелегальной табачной продукции предусмотрен штраф от 1000 до 5000 евро, напомнило МВД Франции.

Минимальная стоимость сигарет во Франции уже приблизилась к 9 евро, а к концу года достигнет 10 за пачку.

Табачные торговцы протестуют в Париже против анонсированного правительством повышения к концу 2020 г. минимальной цены пачки до 10 евро. 04.11.2017 JACQUES DEMARTHON / AFP

В мае 2019 года, ко Всемирному дню без табака, Национальный институт профилактики и просвещения в области здравоохранения (INPES) опубликовал статистику, которая демонстрирует эффективность борьбы с курением во Франции. По данным INPES, за два года (2017–2018) число курильщиков в стране уменьшилось на 1,6 млн.

«Французское чудо» ранее отметили эксперты Всемирной организации здравоохранения, назвавшие страну в числе «мировых лидеров по отказу от курения».

В свою очередь французские легальные торговцы табаком в последние годы несколько раз протестовали против повышения цен на сигареты, утверждая, что это приведет только к росту «параллельного рынка».

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