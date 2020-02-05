Спортивные чиновники ушли в отставку в связи с громким делом об изнасиловании

Четыре из шестнадцати членов правления Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) объявили об отставке в знак протеста против сохранения в должности главы федерации Дидье Гайаге. Накануне, на фоне скандала об изнасиловании фигуристки Сары Абитболь, к отставке Гайаге призвала министр спорта Франции.

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Об отставке агентству France-Presse cообщили сами члены правления: Жан-Бернар Амель (казначей FFSG и бывший международный судья по фигурному катанию), Кристоф Ламбер (бывший президент региональной лиги в Бургундии), председатель комиссии по фигурному катанию Альбан Преобер и председатель комиссии по экстремальным видам спорта Паскаль Анри.

«Я принял такое решение из-за Дидье Гайаге. Я считаю, что для спорта, для фигурного катания, разумным решением для него было бы уйти в отставку», – сказал France-Presse Паскаль Анри.

Во вторник вечером председатель Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге заявил, что надо дождаться решения административной комиссии, которая должна расследовать обвинения в изнасилованиях, выдвинутых против бывшего тренера по фигурному катанию Жиля Бейера. Десятикратная чемпионка Франции Сара Абитболь обвинила его в неоднократных изнасилованиях, совершенных около 30 лет назад. После ее обвинений, вызвавших скандал во французском мире спорта, бывшего тренера обвинили в изнасилованиях другой фигуристки, Элен Годар. Прокуратура начала предварительное расследование.

В среду, 5 февраля, глава федерации Дидье Гайаге дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что не был в курсе событий, происходивших в федерации ледовых видов спорта до его правления. Он также добавил, что никогда не стремился защитить экс-тренера Жиля Бейера. Наоборот, он считает, что виновато министерство спорта, выдавшее тренеру лицензию на занятия с несовершеннолетними.

В понедельник, 3 февраля, министр спорта Франции Роксана Марасинану вызвала к себе Дидье Гайаге и предложила ему уйти в отставку. Он отказался.

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