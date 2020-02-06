За последний год во Франции резко вырос рынок товаров без упаковки

Чаще всего на развес французы покупают орехи и сухофрукты

Во Франции объем рынка товаров на развес вырос в 2019 году на 41% — до 1,2 млрд евро. Об этом сообщает 6 февраля ассоциация Réseau Vrac.

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Если в 2013 году во Франции было всего два безотходных магазина, теперь таких 400. Отрасль надеется утроиться в объемах к 2022 году.

Речь идет о площадках, где товары продаются без заводской упаковки, на развес. Покупатели могут прийти со своей многоразовой тарой (сумками или контейнерами). Таким образом можно значительно уменьшить количество пластиковых отходов.

По данным консалтинговой компании Nielsen, 40% французов покупают продукты на развес. За год этот показатель вырос на три процентных пункта. Однако пока такой вид потребления остается все же крайне миноритарным (0,75% рынка без учета скоропортящихся продуктов).

5% рынка «без упаковки» приходится на специализированные магазины, 45% — на магазины биопродуктов, 50% — на супермаркеты. В 70% супермаркетах уже имеются специальные отделы «на развес».

Чаще всего на развес французы покупают орехи (58% французов), сухофруты (51%), бобовые (30%) и зерновые (25%). Все чаще во Франции стали присматриваться к развесной косметике и средствам для стирки и уборки.

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