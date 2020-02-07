Как «углубить общую стратегическую культуру в Европе»: Макрон произнес речь перед военными

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «готов привлечь» страны ЕС к учениям французских ядерных сил, если эти страны выскажут свое желание. Такие слова президент произнес 7 февраля во время своего выступления в Военной школе Парижа.

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Около 600 приглашенных присутствовали на торжественной речи Макрона, посвященной стратегии обороны Франции на ближайшие годы. Как подчеркивает France Presse, среди приглашенных были военные атташе многих стран, включая Россию, Пакистан и Израиль – страны, имеющие «официально или нет» ядерное оружие.

Как и было ожидаемо, президент Франции затронул тему ядерного арсенала Франции. Этот вопрос стал важным для Европейского континента в момент выхода Великобритании – второй ядерной европейской державы – из ЕС. Корме этого, европейцы обеспокоены снижением заинтересованности США в участии в НАТО.

«Жизненно важные интересы Франции сейчас приобрели общеевропейское измерение», – сказал Эмманюэль Макрон. Поэтому он высказал желание «развивать стратегический диалог с европейскими партнерами, которые на это готовы, о роли политики ядерного сдерживания в нашей общей безопасности». При этом президент имел ввиду французские ядерные боеголовки, которых «насчитывается менее 300», как он сам отметил.

Далее Эмманюэль Макрон предложил европейским партнерам принимать участие в учениях французских ядерных сил. Однако ни сам президент, ни пресс-служба Елисейского дворца не уточнили, в какой форме могут происходить такие совместные учения. Тем не менее, Елисейский резко отверг сделанное в понедельник предложение депутата правящей партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Йохана Вадефула о создании общеевропейского ядерного арсенала. Свое предложение вице-председатель фракции ХДС в Бундестаге сделал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. По его словам, Германия «должна рассмотреть возможность сотрудничества с Парижем в сфере ядерного оружия», а Франция «должна быть готова поставить свои ядерные силы под совместное командование Европейского союза и НАТО».

Во Франции такое предложение сочли чрезмерным. Идея сотрудничества заключается «не в предоставлении ядерного вооружения в общий доступ, а в углублении общей стратегической культуры в Европе», заявил Париж.

В январе 2018 года Эмманюэль Макрон заявил, что Франция полностью обновит свой ядерный арсенал к 2035 году. Для этого министерство обороны получило отдельный бюджет – 37 миллиардов евро. Это составляет более 10% от оборонного бюджета Франции.

Традиция произносить речи о стратегии обороны Франции существует с 1958 года: каждый президент Французской Республики затрагивает вопросы политики ядерного сдерживания, которую во Франции считают основополагающей в системе своей безопасности.

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