Глава французского фигурного катания ушел в отставку из-за скандала с изнасилованиями

Субботу, 8 февраля, Дидье Гайаге ушел в отставку с поста председателя Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG), который он, с небольшими перерывами, занимал с 1998 года. Отставка произошла на фоне масштабного скандала с изнасилованием фигуристки Сары Абитболь. Ранее к отставке Дидье Гайаге призывала министр спорта Роксана Марасиняну.

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Напомним, что десятикратная чемпионка Франции, вице-чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ-2000 в парном фигурном катании Сара Абитболь в книге «Такое долгое молчание» рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего бывшего тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 годы. После этого еще три французские фигуристки выдвинули аналогичные обвинения в адрес Жиля Бейера и других тренеров.

В понедельник, 3 февраля, министр спорта Роксана Марасиняну потребовала объяснений от главы FFSG Дидье Гайаге относительно сохранения должности за Жилем Бейером в составе федерации до 2018 года, и предложила ему уйти в отставку. Он отказался.

В среду, 5 февраля, четыре из шестнадцати членов правления FFSG объявили об отставке в знак протеста против сохранения в должности главы федерации Дидье Гайаге.

В субботу, 8 февраля, было созвано экстренное совещание Комитета по контролю за работой Федерации, официально созванное самим Дидье Гайаге. Это единственный орган, который, согласно уставу FFSG, уполномочен лишить председателя его должности.

Вопрос о смещении председателя в повестку дня включен не был, но некоторые члены Комитета до начала совещания говорили, что идут на него «с заявлением об отставке в кармане» и намерены покинуть свои должности, если Гайаге сохранит свою. Гайаге обвиняют в том, что несмотря на поступавшие в начале 2000-х годов сигналы, он продолжал поддерживать Жиля Бейера.

В 2001 году, после письма от родителей, сообщивших о «неподобающем поведении тренера», Министерство спорта отстранило Жиля Бейера от тренерской работы, но при поддержке Гайаге он перешел работать в другой парижский клуб, координировал гала-туры французской команды в 2010 году, и даже был включен в состав французской тренерской команды на чемпионате мира среди юниоров в 2011 году.

По окончании совещания стало известно, что многолетний глава Французской федерации ледовых видов спорта все-таки принял решение уйти в отставку. «Ради умиротворения, с философским достоинством, но без горечи, я принял решение уйти в отставку», — заявил 66-летний Дидье Гайаге ожидавшим у дверей журналистам, осудив при этом «диктатуру» и морализаторскую позицию министерства спорта.

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