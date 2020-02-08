«Национальное объединение» попросит в долг у французов. В России от партии требуют €9 миллионов

Партия «Национальное объединение» объявило о начале сбора средств на финансирование своей деятельности. Крайне правое политическое движение, которому, по заявлениям его представителей, отказывают в кредитах , возьмет деньги в долг у французов и создаст свой собственный «банк демократии». Глава партии Марин Ле Пен заверила, что это решение никак не связано с тем, что в России компания «Автозапчасть» через суд потребовала у бывшего Нацфронта более €9 миллионов.

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«Мы скажем французам: если вам дорога свобода политических партий, вы должны одалживать им деньги. Вы сделаете ту работу, которую должны делать банки», — отметила Марин Ле Пен. Политик заверила, что деньги, которые вложат французы, пойдут на финансирование политических кампаний. О каких именно выборах идет речь, Ле Пен не уточнила, однако ранее она заявила о том, что будет бороться за пост президента Франции в 2022 году.

Бывший «Национальный фронт» объявил о сборе средств в момент, когда общий долг партии, по подсчетам бывшего регионального советника движения Андре Мюравски, достиг рекордных €24 миллионов. В эту сумму входит €4,5 миллиона, которые от «Национального объединения» требует структура отца Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пена. При этом официально партия не заявляла, сколько денег хотят взыскать с нее кредиторы.

В начале февраля стало известно, что российская компания «Автозапчасть» потребовала от партии вернуть кредит в размере €9 миллионов. Его движению выдал Первый Чешско-российский банк в 2014 году. После банкротства финансового учреждения долг перешел к небольшой организации «Конти», которая перепродала его компании «Автозапчасть». Французские СМИ писали, что «Национальное объединение» пыталось договориться об изменении сроков выплаты кредита, однако прийти к компромиссу не удалось. Слушание по делу состоится 2 июня 2020 года.

Во время президентской кампании 2017 года представители крайне правой партии жаловались, что французские банки отказались выдавать движению кредиты. Марин Ле Пен назвала это политической стратегией против партии, вызванной «паникой» власти. В 2019 году перед выборами в Европарламент «Национальное объединение» предложило французам одолжить партии от 1000 евро под 5% годовых. На аналогичный шаг пошла также левая партия «Непокорная Франция».

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