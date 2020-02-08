Россия потребовала у Франции ускорить рассмотрение дела Винника

Посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту протеста из-за ситуации с основателем криптовалютной биржи BTC-e Александром Винником. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дипломатического представительства Алексея Мешкова, Москва потребовала обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников консульского отдела посольства к задержанному россиянину, а также ускорить рассмотрение запроса о его экстрадиции в Россию.

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Алексей Мешков заявил, что сейчас представителям посольства запрещают присутствовать на допросах Винника, ссылаясь на тайну следствия. При этом задержанному разрешают звонить адвокатам и родственникам по согласованию с судьей. Как отметил посол, сам Винник отношение к себе называет «корректным».

Глава диппредставительства рассказал также, что Винник выходит из 40-дневной голодовки, начал принимать пищу и содержится в тюремном блоке больницы Питье-Сальпетриер в Париже. По словам посла, в палате россиянина есть небольшой телевизор.

Как сообщил ТАСС адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов, защита основателя криптовалютной биржи оспорила решение парижского суда о его содержании под стражей. Апелляцию должны рассмотреть в течение 10 дней.

Основателя одной из крупнейших в мире криптовалютной биржки BTC-e Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию 23 января. В Париже его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. Уголовные дела в отношении Винника расследуют также в России и США. По версии американского Минюста, он использовал онлайн-площадку для отмывания средств в размере от 4 до 9 миллиардов долларов. Сам Винник обвинения, выдвинутые против него во Франции и в Соединенных Штатах, отверг и заявил, что готов предстать перед судом в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от Франции выдачи Винника.

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