Жители двух горнолыжных курортов обследованы на предмет заражения коронавирусом

Результаты анализов лиц, которые могли находиться в контакте с одиннадцатью британцами, госпитализированными в Верхней Савойе, будут известны вечером в воскресенье, 9 февраля. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

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По словам министра, в анимационном центре около школы Алесис Бувар, которую посещал заболевший ребенок, анализы сдали около ста человек. Местные санитарные службы считают, что их было не менее двусот.

По словам министра, в приоритетном порядке были обследованы дети, непосредственно входившие в контакт с больным ребенком, и дети с признаками простуды.

«Ситуация развивается, наше решение будет зависеть от того, будут ли у нас положительные результаты сегодня вечером», — сказала Аньес Бюзен, которая в это воскресенье лично прибыла в Сен-Жерве.

Министр попытается успокоить жителей и туристов двух городков, которые являются известными горнолыжными станциями. Она напомнила, что «нет никакого риска заражения, если вы просто столкнулись с его источником на улице, это не означает вступить в устойчивый контакт. Вы должны находиться около такого человека долго или прикасаться к нему». Поэтому Аньес Бюзен надеется, что уровень риска для местного населения был низким.

Напомним, что накануне министерство здравоохранения Франции, объявило, что британец, возвращавшийся из командировки в Сингапур, передал коронавирус четырем взрослым и ребенку во время пребывания на французском горнолыжном курорте. Шесть других членов группы были также госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Источник заражения вернулся в Великобританию. Он стал третьим британцем, зараженным коронавирусом. В настоящее время он находится на лечении в одной из лондонских больниц.

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