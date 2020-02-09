К берегам Франции подошел ураган «Кьяра»

В воскресенье, 9 февраля, метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» уровень опасности в 35 департаментах на северо-востоке страны Франции в связи с приближением урагана «Кьяра».

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В Нормандии, Арденнах и Лотарингии ожидаются ураганные ветра порывами до 140 км/ч. Местные СМИ уже сообщили о том, что в городке Портель из-за сильного ветра женщина не смогла справиться с вождением автомобиля: ветер буквально снес его на круговой развязке. К счастью, никто не пострадал. На северном побережье начинается сильный шторм.

Ураган «Кьяра» уже затронул Великобританию и Ирландию. В воскресенье он придет во Францию, Бельгию, Швейцарию, Германию и Нидерланды. В Великобритании ураган привел к нарушению движения воздушного, железнодорожного и морского транспорта. Теперь об отмене многочисленных рейсов объявил аэропорт Брюсселя. В Германии и Нидерландах отменены футбольные матчи национальных первенств.

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