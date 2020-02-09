Родители шестилетней жертвы хирурга-педофила потребовали открытого суда

13 марта в городе Сент должен начаться судебный процесс по делу хирурга Жоэля Ле Скуарнека, который может стать самым громким педофильским скандалом в истории страны. В воскресенье, 9 февраля, родители девочки, которая первой пожаловалась отцу на действия Жоэля Ле Скуарнека, дали интервью изданию Journal du Dimanche, в котором сообщили, что будут добиваться, чтобы процесс был открытым.

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Жоэль Ле Скуарнек обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних младше 15 лет, сексуальном насилии и эксгибиционизме. В 2017 году его шестилетняя соседка пожаловалась отцу, что Ле Скуарнек показывал ей свои половые органы. Медицинский осмотр и опрос правоохранителей выявил, что девочка могла быть изнасилована.

В настоящее время жертвами по этому делу проходят еще четыре девочки.

Ле Скуарнек частично признал свою вину в отношении шестилетней соседки, двух племянниц и пациентки, но изнасилования категорически отрицает. Суд будет проходить за закрытыми дверями в том случае, если родители несовершеннолетних жертв потребуют этого.

«Почему мы должны прятаться? (…) Если бы наша дочь не заговорила, этот хирург продолжал бы свои действия. Мы будем бороться за то, чтобы все вокруг узнали о них, — говорят родители шестилетней девочки, которая стала жертвой Ле Скуарнека. — Она открыла путь другим и дала им возможность заговорить тоже. Получается, что шестилетний ребенок позволил разоблачить самого крупного педофила в истории!»

Дело в том, что следствие считает, что жертв могло быть гораздо больше. Под напольным покрытием в доме врача в Жонзаке нашли тетради, в которых Ле Скуарнек детально и с рисунками описывает сцены сексуального насилия над детьми — над девочками и над мальчиками. Первые строки относятся к 1990-м годам.

На основе этих тетрадей было открыто отдельное дело. Следствию предстоит установить, занесены ли в дневники факты или, как утверждает адвокат хирурга, это лишь «описание его фантазий». В настоящее удалось установить имена 349 потенциальных жертв хирурга за весь период его тридцатилетней работы в центральной и западной Франции. Большинство из них проживают в Бретани, в связи с чем дело было передано из прокуратуры Ла-Рошели в Лорьян (Бретань). Прокуратура Лорьяна зарегистрировала 197 жалоб, по которым еще не истек срок давности.

Родители шестилетней соседки Ле Скуарнека говорят, что у них есть много вопросов к родственникам хирурга и его коллегам-врачам, которые, по их мнению, закрывали глаза на недопустимые наклонности. «Вопросов много, мы хотим ответов. К нему, его жене, другим врачам. Мы не упустим ничего», — говорят родители. И они хотят, чтобы ответы были услышаны всеми.

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