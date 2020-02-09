«Устроим культурную революцию»: во французской Академии киноискусства установят паритет между мужчинами и женщинами

Во французской Академии киноискусства, которая определяет лауреатов одной из главных кинопремий страны «Сезар», установят строгий паритет между мужчинами и женщинами. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил ее глава Ален Терзян в интервью газете Le Journal du Dimanche. Сейчас мужчин в академии почти в два раза больше.

Реклама Читать далее

«Мы устроим культурную революцию и достигнем паритета, то есть соотношения 50/50. Количество женщин, которые получат право голоса в нашей академии, вырастет на 700–800 человек», — отметил Ален Терзян. По данным на 2020 год, 65% членов академии — мужчины.

Для того, чтобы кандидатки смогли попасть в объединение, глава киноакадемии пообещал смягчить критерии приема. Одним из вариантов реформы, который сейчас рассматривает руководство, может стать снижение числа фильмов, в производстве которых должны участвовать члены киноакадемии, с трех до двух за пять лет.

Об установлении паритета во французской киноакадемии стало известно за несколько недель до вручения премии «Сезар», которая в этом году оказалась в центре скандала. Фильм Романа Полански «Офицер и шпион» (J’accuse) получил 12 номинаций и может стать ее главным триумфатором. Этот выбор киноакадемиков вызвал полемику в профессиональном обществе: в ноябре 2019 года актриса Валентин Монье обвинила польско-французского режиссера в изнасиловании. Активисткам, которые призывали к бойкоту фильма «Офицер и шпион», удалось сорвать его премьеру в Ренне.

По словам президента киноакадемии, изменение ее состава может повлиять на список лауреатов премии «Сезар». При этом Терзян подчеркнул, что не хочет, чтобы премия «Сезар» стала «инстанцией», принимающей решения на основе морали. Как добавил президент академии, лауреатов премии выбирают онлайн, а анонимность и надежность голосование контролируется независимым экспертом вплоть до того, как конверт с именами победителей выносят на сцену.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться