ЕСПЧ рассмотрит жалобу родственников джихадистов против Франции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые рассмотрит жалобу против Франции, которую подали родственники детей, оказавшихся в Сирии вместе с родителями-джихадистами. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источники в суде. Заявители обратились в ЕСПЧ в связи с отказом Франции репатриировать из Сирии их дочь, уехавшую на джихад в 2014 году, и ее двоих детей, пяти и четырех лет.

Реклама Читать далее

В сообщении говорится, что дети были ранены во время битвы за город Аль-Багхуз Фавкани и с тех пор находятся в сирийском лагере для беженцев Аль-Хол. Согласно заявлению, «их здоровье находится в плачевном состоянии».

Начав процедуру рассмотрения жалобы, ЕСПЧ опубликовал изложение фактов, а также ряд вопросов к обеим сторонам, в распоряжении которых есть несколько недель для ответа.

Суд сообщил, что решение по делу будет вынесено «не ранее, чем через шесть месяцев». В частности, он должен будет решить, находится ли судьба французских граждан, удерживаемых за границей, в юрисдикции Франции. В противном случае, суд не сможет вменить французскому государству какие-либо действия.

В апреле 2019 г. Государственный совет Франции отказал французским гражданам, находившимся в Сирии и подавшим просьбу о репатриации. Госсовет решил, что решение находится вне его компетенции и должно быть вынесено Министерством иностранных дел.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться